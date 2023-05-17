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Льготники смогут получить невыплаченные деньги: как это сделать

Фото: льготы за 2022 год выплачиваться до сентября 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Льготники могут получить невыплаченные суммы. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным пресс-службы, речь идет о средствах, учитываемых на счете для выплаты льгот по учетным записям льготников по состоянию на 1 июня 2022 года, за которыми не было обращений льготников по их выплате, учет которых прекращен 20 декабря 2022 года и возвращен "Ощадбанком" на счет Минсоцполитики.

"Эти средства органы Пенсионного фонда Украины будут выплачивать до сентября 2023 по обращениям льготников", - сообщили в ПФУ.

Для получения невыплаченных сумм льготнику следует подать в орган Фонда заявление произвольной формы, в котором обязательно указать:

  • название документа, дающего право на льготы, его серию и номер (при наличии), кем выданы документ и дата его выдачи (с предъявлением оригинала указанного документа или электронного удостоверения ветерана);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • серию (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении, или временного удостоверения гражданина Украины, кем выданы документ и дата его выдачи;
  • номер счета (по стандарту IBAN) и наименование банка, где открыт счет для зачисления суммы невыплаченной льготы.

Напомним, ПФУ направил на субсидии и льготы за март 5,4 млрд. гривен. Это меньше, чем размер за февраль (5,7 млрд гривен).

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