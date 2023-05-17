Льготники смогут получить невыплаченные деньги: как это сделать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

По данным пресс-службы, речь идет о средствах, учитываемых на счете для выплаты льгот по учетным записям льготников по состоянию на 1 июня 2022 года, за которыми не было обращений льготников по их выплате, учет которых прекращен 20 декабря 2022 года и возвращен "Ощадбанком" на счет Минсоцполитики.

"Эти средства органы Пенсионного фонда Украины будут выплачивать до сентября 2023 по обращениям льготников", - сообщили в ПФУ.

Для получения невыплаченных сумм льготнику следует подать в орган Фонда заявление произвольной формы, в котором обязательно указать: