Льготники смогут получить невыплаченные деньги: как это сделать

Льготники могут получить невыплаченные суммы. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным пресс-службы, речь идет о средствах, учитываемых на счете для выплаты льгот по учетным записям льготников по состоянию на 1 июня 2022 года, за которыми не было обращений льготников по их выплате, учет которых прекращен 20 декабря 2022 года и возвращен "Ощадбанком" на счет Минсоцполитики.
"Эти средства органы Пенсионного фонда Украины будут выплачивать до сентября 2023 по обращениям льготников", - сообщили в ПФУ.
Для получения невыплаченных сумм льготнику следует подать в орган Фонда заявление произвольной формы, в котором обязательно указать:
Напомним, ПФУ направил на субсидии и льготы за март 5,4 млрд. гривен. Это меньше, чем размер за февраль (5,7 млрд гривен).
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