Пільгові ціни на газ для виробників тепла продовжать до весни наступного року

Кабінет міністрів планує зберегти рівень цін на газ теплокомунерго та бюджетним установам до кінця опалювального сезону 2023-2024 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Згідно з проектом, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" поставляє до 15 квітня 2023 року природний газ за цінами:

для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню - 7420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

бюджетним установам - 16 390 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

Водночас ціни для інших споживачів будуть змінені. Наразі така ціна становить 38 325,5 гривні з ПДВ за 1000 куб. метрів газу. Запропонована формула передбачає розрахунок ціни газу виходячи з середньозваженої ціни природного газу, що встановилася за результатами електронних біржових торгів на біржі "Українська енергетична біржа" та коригуючих коефіцієнтів, які враховують вартість грошей у часі за обліковою ставкою НБУ та націнку постачальника.

Нагадаємо, ціни на газ в Україні за рік впали втричі. Наразі ринкова ціна складає 10,7 тисяч гривень (без ПДВ). Це нижче, ніж рівень, за яким "Нафтогаз" продаватиме паливо бюджетним установам.