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Ціни на газ в Україні за рік впали втричі: скільки коштує паливо

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Україна, Середа 12 липня 2023 14:12
Ціни на газ в Україні за рік впали втричі: скільки коштує паливо Фото: ціни на газ в Україні впали втричі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за червень 2023 року. Вартість становила 10 742,81 гривні за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 3,8 % менше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.

Середня ціна газу розраховується за формулою з метою Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

За даними міністерства, середня ціна впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року. За останній рік ціна опустилася майже втричі.

Ціни на газ в Україні за рік впали втричі: скільки коштує паливо

Падіння цін у Європі

У травні 2023 року європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня за два роки. Ціна газу на TFT у Нідерландах знизилася до 28,7 євро за мегават-годину (близько 335 доларів за тисячу кубометрів).

Це стало різким поворотом після енергетичної кризи, внаслідок якої минулого року ціни досягли безпрецедентного рівня - 340 євро за мегават-годину. І зараз мало ознак того, що спад скоро припиниться.

Падіння цін підриває один із головних козирів президента РФ Володимира Путіна - можливість скоротити постачання газу до регіону.

Нагадаємо, НБУ різко знизив прогноз щодо цін на газ у Європі. НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах впадуть на 43,8% до 766,5 доларів за тисячу кубометрів.

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