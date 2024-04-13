Пільги на квартири та машини. В Міноборони розповіли, як мотивуватимуть служити в ЗСУ

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що до серпня в Україні відкриють ще понад 20 рекрутингових центрів. Загалом цього року вже 10 таких центрів відкрито в п’яти регіонах України.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 11 квітня Верховна рада ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію, який змінює порядок її проведення. Зокрема, для військовозобов'язаних запроваджують нові зобов'язання, посилюють покарання для ухилянтів і не лише.

У документі також спочатку була норма про демобілізацію військовослужбовців, але її забрали звідти в останній момент. Питання хочуть врегулювати в рамках окремого законопроекту.

Закон все ще не набув чинності - це станеться через місяць після того, як президент Володимир Зеленський підпише його. Більш детально про новий закон - у матеріалі РБК-Україна.

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