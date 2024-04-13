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Льготы на квартиры и машины. В Минобороны рассказали, как будут мотивировать служить в ВСУ

Фото: в Минобороны рассказали, как будут мотивировать служить в ВСУ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Желающие вступить в Вооруженные силы Украины будут иметь определенные льготы на покупку машины и квартиры.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Люди, которые будут подписывать контракт, будут иметь определенные льготы. 50% на квартиру, если человек берет квартиру в кредит. Плюс после первого контракта еще 100 тысяч гривен человек может получать. Если хочет купить машину, то также в течение трех месяцев после подписания контракта можно будет получить 150 тысяч гривен. Освобождаются от выплаты пени в некоторых случаях - много таких моментов", - рассказал Лазуткин.

Он также отметил, что обо всем этом можно узнать в рекрутинговых центрах - где не вручат повестку, но предоставят необходимую информацию.

Напомним, РБК-Украина писала, что к августу в Украине откроют еще более 20 рекрутинговых центров. В этом году уже 10 таких центров открыто в пяти регионах Украины.

Мобилизация в Украине

Напомним, 11 апреля Верховная рада приняла во втором чтении закон о мобилизации, изменяющий порядок ее проведения. В частности, для военнообязанных вводят новые обязательства, усиливают наказание для уклоняющихся и не только.

В документе также первоначально была норма о демобилизации военнослужащих, но ее унесли оттуда в последний момент. Вопросы хотят урегулировать в рамках отдельного законопроекта.

Закон все еще не вступил в силу - это произойдет через месяц после того, как президент Владимир Зеленский подпишет его. Более подробно о новом законе - в материале РБК-Украина.

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