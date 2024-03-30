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Пільги на комуналку для учасників бойових дій: як отримати

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Учасники бойових дій в Україні можуть отримати пільги на комунальні послуги. Зокрема, держава передбачила для них знижку у 75% на комуналку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Мінреінтеграції в Telegram.

Одержати пільги на комуналку можуть особи, які вже отримали статус учасника бойових дій. Тобто, якщо ви лише в процесі оформлення статусу, пільги на комунальні послуги ви поки не зможете оформити.

Після отримання статусу УБД, необхідно подати дві заяви: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) та про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Подавати ці заяви потрібно у Пенсійний фонд України. Окрім заяв, УБД також потрібно мати оригінали та копії:

  • паспорти;
  • ідентифікаційного коду;
  • посвідчення УБД.

Подати заяви та необхідні документи можна:

 

Про те, як отримати статус учасника бойових дій - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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