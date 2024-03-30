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Льготы на коммуналку для участников боевых действий: как получить

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Участники боевых действий в Украине могут получить льготы на коммунальные услуги. В частности, государство предусмотрело для них скидку в 75% на коммуналку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции в Telegram.

Получить льготы на коммуналку могут лица, которые уже получили статус участника боевых действий. То есть, если вы только в процессе оформления статуса, льготы на коммунальные услуги вы пока не сможете оформить.

После получения статуса УБД, необходимо подать два заявления: о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП) и о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Подавать эти заявления нужно в Пенсионный фонд Украины. Кроме заявлений, УБД также нужно иметь оригиналы и копии:

  • паспорта;
  • идентификационного кода;
  • удостоверения УБД.

Подать заявления и необходимые документы можно:

 

О том, как получить статус участника боевых действий – читайте в материале РБК-Украина.

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