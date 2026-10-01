Пільга зникла після перерахунку: що могло змінитися

Причина може бути пов'язана зі зміною доходів, складу сім'ї, місця проживання або інших обставин. Пояснюємо, що саме могло вплинути на виплату.

Змінився дохід сім'ї

Для частини пільговиків право на знижку на комунальні послуги залежить від доходу сім'ї. У 2026 році така пільга надається, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує 4 660 гривень. Пенсійний фонд визначає право на пільгу автоматично, використовуючи, зокрема, дані податкової служби про доходи пільговика та членів його сім'ї.

Тому якщо під час перерахунку виявилося, що дохід на одну людину перевищує встановлений поріг, право на пільгу може бути втрачено.

Водночас це стосується не всіх категорій. Зокрема, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України пільги надаються незалежно від доходу.

Змінився склад сім'ї

На розмір пільги також можуть вплинути зміни у складі сім'ї. Наприклад, якщо змінилася кількість членів сім'ї, які враховуються під час розрахунку, це може позначитися на сумі виплати. Пенсійний фонд окремо зазначає, що про зміни у складі сім'ї пільговик має повідомляти орган Фонду.

Людина змінила місце проживання

Ще одна причина зміни пільги - переїзд. Якщо пільговик змінив місце проживання, це може вплинути на перелік житлово-комунальних послуг, за які надається знижка, а отже, і на загальний розмір виплати. ПФУ вказує зміну місця проживання серед обставин, про які необхідно повідомляти Фонд.

Змінився перелік комунальних послуг

Розмір пільги залежить і від того, якими житлово-комунальними послугами користується домогосподарство. Якщо змінився перелік послуг, на які призначена пільга, сума виплати також може змінитися. Наприклад, людина могла припинити користуватися певною послугою або, навпаки, почати отримувати іншу. ПФУ прямо називає зміну переліку послуг однією з обставин, про які потрібно повідомляти.

Закінчився термін дії посвідчення

Пільга також може припинитися, якщо закінчився термін дії документа, який підтверджує право на пільгу. Пенсійний фонд зазначає, що у разі закінчення терміну дії пільгового посвідчення людині може знадобитися звернутися до Фонду для визначення права на виплату на новий період.

Пільгу замінила субсидія

Ще одна можлива причина припинення пільги - призначення житлової субсидії. Порядок надання пільг передбачає припинення виплати з місяця, що настає за місяцем призначення житлової субсидії.

Для пільговиків, право яких залежить від доходу, субсидія може стати альтернативою, якщо дохід сім'ї перевищив встановлений поріг для отримання пільги. У такому випадку людина може звернутися до Пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії.