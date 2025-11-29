До пільг на імпорт енергообладнання мають бути додані вітрові турбіни, - експерт

В Україні триває обговорення розширення податкових стимулів для інвесторів у сфері відновлюваної енергетики, зокрема для тих, хто будує вітрові електростанції.

Як пише РБК-Україна , про це під час ефіру заявив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський, наголосивши, що такі пільги вже довели свою ефективність і повинні охоплювати весь сектор ВДЕ.

За словами Соколовського, чинні податкові стимули вже сьогодні суттєво підтримують розвиток сонячної генерації та систем зберігання енергії.

«Ситуація така, що зараз на даний момент не оподатковується податком на додану вартість при імпорті фотовольтаїчні модулі і установки зберігання. Це було впроваджено законом в минулому році», – зазначив він.

Він додав, що профільні комітети Верховної Ради вже підтримали продовження цих пільг як мінімум на 2026 рік, і тепер до переліку обладнання, яке може завозитися без ПДВ, планують додати й вітрові турбіни.

"Зараз є законопроект Верховної Ради… вони на своїх засіданнях прийняли рішення про продовження цієї пільги як мінімум на 2026 рік. І відповідно до цих фотовольтаїчних модулів та установок зберігання будуть додані вітряні турбіни", - пояснив він.

Таким чином, якщо закон буде ухвалено, у 2026 році імпорт ключового обладнання для ВЕС також здійснюватиметься без ПДВ і відповідних мит, що здешевить реалізацію проєктів і стимулює інвесторів до активнішого будівництва вітроелектростанцій.