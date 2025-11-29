ua en ru
Сб, 29 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

До пільг на імпорт енергообладнання мають бути додані вітрові турбіни, - експерт

Україна, Субота 29 листопада 2025 16:15
UA EN RU
До пільг на імпорт енергообладнання мають бути додані вітрові турбіни, - експерт Фото: експерт заявив, що до пільг на імпорт енергообладнання мають бути додані вітрові турбіни (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

В Україні триває обговорення розширення податкових стимулів для інвесторів у сфері відновлюваної енергетики, зокрема для тих, хто будує вітрові електростанції.

Як пише РБК-Україна, про це під час ефіру заявив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський, наголосивши, що такі пільги вже довели свою ефективність і повинні охоплювати весь сектор ВДЕ.

За словами Соколовського, чинні податкові стимули вже сьогодні суттєво підтримують розвиток сонячної генерації та систем зберігання енергії.

«Ситуація така, що зараз на даний момент не оподатковується податком на додану вартість при імпорті фотовольтаїчні модулі і установки зберігання. Це було впроваджено законом в минулому році», – зазначив він.

Він додав, що профільні комітети Верховної Ради вже підтримали продовження цих пільг як мінімум на 2026 рік, і тепер до переліку обладнання, яке може завозитися без ПДВ, планують додати й вітрові турбіни.

"Зараз є законопроект Верховної Ради… вони на своїх засіданнях прийняли рішення про продовження цієї пільги як мінімум на 2026 рік. І відповідно до цих фотовольтаїчних модулів та установок зберігання будуть додані вітряні турбіни", - пояснив він.

Таким чином, якщо закон буде ухвалено, у 2026 році імпорт ключового обладнання для ВЕС також здійснюватиметься без ПДВ і відповідних мит, що здешевить реалізацію проєктів і стимулює інвесторів до активнішого будівництва вітроелектростанцій.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до Верховної Ради та Уряду України із проханням якнайшвидше ухвалити законопроєкти №14089 та №14090, що передбачають продовження пільг на імпорт енергетичного обладнання у 2026 році та розширення їхнього переліку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
Новини
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає