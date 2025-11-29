К льготам на импорт энергооборудования должны быть добавлены ветровые турбины, - эксперт

В Украине продолжается обсуждение расширения налоговых стимулов для инвесторов в сфере возобновляемой энергетики, в частности для тех, кто строит ветровые электростанции.

Как пишет РБК-Украина , об этом во время эфира заявил председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский, подчеркнув, что такие льготы уже доказали свою эффективность и должны охватывать весь сектор ВИЭ.

По словам Соколовского, действующие налоговые стимулы уже сегодня существенно поддерживают развитие солнечной генерации и систем хранения энергии.

"Ситуация такова, что сейчас на данный момент не облагается налогом на добавленную стоимость при импорте фотовольтаические модули и установки хранения. Это было внедрено законом в прошлом году", - отметил он.

Он добавил, что профильные комитеты Верховной Рады уже поддержали продление этих льгот как минимум на 2026 год, и теперь в перечень оборудования, которое может завозиться без НДС, планируют добавить и ветровые турбины.

"Сейчас есть законопроект Верховной Рады... они на своих заседаниях приняли решение о продлении этой льготы как минимум на 2026 год. И соответственно к этим фотовольтаическим модулям и установкам хранения будут добавлены ветряные турбины", - пояснил он.

Таким образом, если закон будет принят, в 2026 году импорт ключевого оборудования для ВЭС также будет осуществляться без НДС и соответствующих пошлин, что удешевит реализацию проектов и стимулирует инвесторов к более активному строительству ветроэлектростанций.