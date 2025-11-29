ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

К льготам на импорт энергооборудования должны быть добавлены ветровые турбины, - эксперт

Украина, Суббота 29 ноября 2025 16:15
UA EN RU
К льготам на импорт энергооборудования должны быть добавлены ветровые турбины, - эксперт Фото: эксперт заявил, что к льготам на импорт энергооборудования должны быть добавлены ветровые турбины (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В Украине продолжается обсуждение расширения налоговых стимулов для инвесторов в сфере возобновляемой энергетики, в частности для тех, кто строит ветровые электростанции.

Как пишет РБК-Украина, об этом во время эфира заявил председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский, подчеркнув, что такие льготы уже доказали свою эффективность и должны охватывать весь сектор ВИЭ.

По словам Соколовского, действующие налоговые стимулы уже сегодня существенно поддерживают развитие солнечной генерации и систем хранения энергии.

"Ситуация такова, что сейчас на данный момент не облагается налогом на добавленную стоимость при импорте фотовольтаические модули и установки хранения. Это было внедрено законом в прошлом году", - отметил он.

Он добавил, что профильные комитеты Верховной Рады уже поддержали продление этих льгот как минимум на 2026 год, и теперь в перечень оборудования, которое может завозиться без НДС, планируют добавить и ветровые турбины.

"Сейчас есть законопроект Верховной Рады... они на своих заседаниях приняли решение о продлении этой льготы как минимум на 2026 год. И соответственно к этим фотовольтаическим модулям и установкам хранения будут добавлены ветряные турбины", - пояснил он.

Таким образом, если закон будет принят, в 2026 году импорт ключевого оборудования для ВЭС также будет осуществляться без НДС и соответствующих пошлин, что удешевит реализацию проектов и стимулирует инвесторов к более активному строительству ветроэлектростанций.

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обратилась к Верховной Раде и Правительству Украины с просьбой как можно быстрее принять законопроекты №14089 и №14090, предусматривающие продление льгот на импорт энергетического оборудования в 2026 году и расширение их перечня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
Новости
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает