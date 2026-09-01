Пил у повітрі під Києвом: жителям трьох міст радять зачинити вікна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської обласної військової адміністраці.

За даними цілодобового моніторингу, погіршення показників спостерігається у таких населених пунктах:

Іванків;

Вишгород;

Бровари.

Основним забруднювачем у помірних концентраціях наразі є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт під час дихання, особливо у людей, чутливих до подразнень.

Для зменшення негативного впливу на здоров'я мешканцям цих населених пунктів рекомендують до покращення ситуації:

тримати вікна в приміщеннях зачиненими;

за можливості обмежити перебування на відкритому повітрі;

пити достатню кількість води;

за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

В інших населених пунктах регіону, де проводиться моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не виявили. Також у КОВА підкреслили, що рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.