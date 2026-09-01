Пил у повітрі під Києвом: жителям трьох міст радять зачинити вікна
У трьох населених пунктах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря через підвищений вміст пилу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської обласної військової адміністраці.
За даними цілодобового моніторингу, погіршення показників спостерігається у таких населених пунктах:
- Іванків;
- Вишгород;
- Бровари.
Основним забруднювачем у помірних концентраціях наразі є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт під час дихання, особливо у людей, чутливих до подразнень.
Для зменшення негативного впливу на здоров'я мешканцям цих населених пунктів рекомендують до покращення ситуації:
- тримати вікна в приміщеннях зачиненими;
- за можливості обмежити перебування на відкритому повітрі;
- пити достатню кількість води;
- за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.
В інших населених пунктах регіону, де проводиться моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не виявили. Також у КОВА підкреслили, що рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні Росія завдала по Україні масованого удару ракетами різних типів і сотнями дронів. Зокрема, окупанти використали, дрони, крилаті і балістичні ракети, а також "Бандеролі".