Пікап Tesla Cybertruck прибув в Україну: у чому ключові особливості незвичного електромобіля

Важко сказати точно, але Tesla Cybertruck може претендувати на звання першого пікапу з електроприводом – принаймні, за фактом презентації і принаймні, в епоху агресивного наступу електромобілів на ринок приватного транспорту. Американська компанія з іменем сербського інженера презентувала свою чергову машину – пікап Cybertruck – ще восени 2019 року. Але через низку виробничих і сторонніх перешкод запуск у серію стався тільки влітку 2023-го.

Чим незвичний Tesla Cybertruck

Перш за все слід сказати, що нічого революційного Cybertruck не несе – власне, як і інші моделі компанії Tesla. Але не можна не відзначити, що Ілон Маск став першим, хто зміг вдало узгодити три ключових і важко узгоджуваних "електромобільних" характеристики: великий пробіг без підзарядки, ємність важкої тягової батареї і прийнятну ціну. Певно, тут слід трохи деталізувати.

Те, що головну і споконвічну проблему електромобілів – недостатню автономність – можна вирішити за рахунок збільшеної батареї, завжди розуміли не тільки компанії-виробники, а й кожен пересічний інженер. Але нарощування кіловатів акумулятора обмежувалось зростанням його маси, яка знов таки обмежувала пробіг і динаміку тяжкої машини. Разом з тим зростала і ціна електромобіля, в якому збільшувався його найдорожчий компонент – тягова батарея.

Так ось автомобілі Tesla стали популярними завдяки тому, що зазначені три параметри в них збалансовані таким чином, що машина і не дуже дорога, і доволі "далекобійна". Чималу роль в ривку "Тесли" на ринку зіграв і багатий комплект помічників водія, який (з деяким перебільшенням) називають автопілотом.

В принципі, все сказане стосується і пікапа Cybertruck, але йому родзинки додає тип кузова (раніше електричну тягу отримували тільки легкові машини) і його нетривіальний дизайн.

Зовнішність Cybertruck

Саме так: більше всього розмов після першої презентації електропікапа "Тесла" викликав стайлінг його екстер’єру. Такого набору рубаних поверхонь, пласких і навіть елементарних, раніше не наважувався показати людям жоден автовиробник. Але це не завадило пікапові набрати 146 тисяч попередніх замовлень тільки за перші два дні після презентації.

Сам кузов мало того що незвичної форми, та ще й виготовлений з нержавіючої сталі. Інші суттєві технічні подробиці – дивовижний кузов "Кібертрака" є несучим, на відміну від всіх класичних американських пікапів, які мають міцну і важку раму. Щоправда, шасі обійшлося без суперновацій – підвіска має звичайні пневмобалони. Які, між іншим, регулюють кліренс в широчезному діапазоні 304 – 406 мм. Причому виробник не раз наголошував, що підвіска має бути комфортною за будь-яких умов – і на бездоріжжі, і в режимі швидкісної магістралі.

Керовані задні колеса автомобільний світ уже бачив не раз, в тому числі і на позашляховиках 4х4, тому на цьому пікапі вони не повинні вас здивувати. Так зроблено для кращої прохідності і для полегшення маневрування громіздкої машини (5,9 м довжини) в обмеженому просторі.

Ходові характеристики Tesla Cybertruck

Зрозуміло, що автомобіль з електроприводом має відрізнятись від інших своєю динамікою. У Tesla Cybertruck в цьому плані все гаразд, причому є кілька варіантів – в залежності від ємності акумулятора і кількості електродвигунів. А їх може бути від одного до чотирьох, по одному на кожне колесо.

Найшвидша чотиримоторна версія Cybertruck прискорюється з 0 до 100 км/год за 2,6 с, а найдешевша одномоторна монопривідна – за 6,5 с, що для брутального пікапа теж непогано. Комплектація середнього рівня – повнопривідна, її прискорення – 4,1 секунди і максимальний пробіг на одній зарядці 550 км. Максимальний пробіг без підзарядки у 800 км має тільки топова версія моделі – та сама, яка прискорюється до першої сотні за 2,6 секунд.

Коротко

Електромобілі справді наступають – впевнено, енергійно і навіть агресивно. Використовуючи при тому не зовсім технічні аргументи: за браку вагомих ходових переваг перед ДВЗ-моделями, як бачите, виробник використовує майже скандальний дизайн і незвичні матеріали. Хоча, чому б ні, якщо споживачеві це подобається?