Пікап чи позашляховик: які переваги та недоліки у авто для бездоріжжя та що краще обрати

Тенденція відступу споживачів від суто дорожніх, низьких і тендітних автомобілів до моделей з, так би мовити, розширеними позашляховими можливостями набирає сили в усьому світі. Щоправда, йдеться в першу чергу про кросовери-паркетники, спроможні хіба що видертися на бордюр чи виїхати з нерозчищеної від снігу парковки. Але міцні моделі з справжньою трансмісією 4х4 теж у пошані, і саме їх ми сьогодні матимемо у виду, говорячи про позашляховики.

Пікап і позашляховик: у чому різниця

Отже, сегмент пасажирських авто з великим, порядку 18 – 22 см кліренсом, механічним підключенням приводу всіх чотирьох коліс і можливістю рухатись брудним путівцем необмежену кількість кілометрів, в Україні традиційно міцний.

Як правило, це достатньо великі п’ятимісні машини з комфортабельним кузовом типу універсал, з багато укомплектованим салоном, потужнім двигуном і трансмісією, яка дозволяє впевнено рухатись як бездоріжжям, так і швидкісною автотрасою, не випадаючи з потоку. Більше того, позашляховики, виступаючи в ролі дорогого іміджевого транспорту, часто мають силові агрегати з надмірним запасом потужності і додаткові системи у підвісці – для поліпшення поведінки машини на швидкості і для більшого комфорту на нерівностях

З іншого боку, є пікап – номінально вантажна машина з відкритою платформою, але співрозмірна з легковиком чи позашляховиком, та й побудовані вони часто на одній базі. У нашій країні поширені в першу чергу пікапи, співплатформені з позашляховиками, і про них ми будемо говорити. Наприклад, українським споживачам добре відомі такі пари (причому у різних поколіннях) як Mitsubishi Pajero Sport/Mitsubishi L200, Nissan Pathfinder/Nissan Navara та деякі інші.

Цікаво, що деякі бренди, не маючи підходящого власного прототипу, випускали пікапи під власною маркою, але на основі чужого продукту – наприклад, так сталося з Mercedes X-Class, який є клоном Nissan Navara, чи, наприклад, з Fiat Fullback, який повторює собою вдалу модель Mitsubishi L200.

У багатьох країнах, між іншим, такі пікапи офіційно позиціонуються як вантажівки (truck), мають відповідне оподаткування, підпорядковуються відповідним дорожнім знакам тощо.

На відміну від позашляховиків, пікапи мають найпростішу задню підвіску, пристосовану в першу чергу для перевезення вантажів. Тому вона жорстка і некомфортна, особливо коли машина порожня. Через “вантажні” особливості ходової ці машини керуються на швидкості не так вправно, як пасажирські позашляховики. В кабіні пікапа часто обмежений набір зручностей, може не бути дорогого оздоблення і багатьох електронних опцій.

В Україні популярні пікапи виключно у варіанті з дворядною п’ятимісною кабіною, і здебільшого – з повним приводом. За простором і комфортом для задніх пасажирів можуть бути відмінності, звісно, не на користь пікапа. Але головна його вада – відсутність багажника, захищеного від пилу, сонця, негоди і зловмисників. Звісно, на бортову платформу можна вкласти краму в кілька разів більше за той багажник, але весь час поїздки він залишатиметься, так би мовити, у вільному доступі.

Але головна відмінність між пікапом та спорідненим позашляховиком у нижчій ціні першого, і часто різниця сягає чверті суми.

У чому схожість пікапа і позашляховика

Пікапи, про які ми говоримо тут, мають однакову з побратимом-позашляховиком раму, двигуни і трансмісії, передній міст, основні елементи оздоблення салону. Часто вся передня частина, від бампера до передніх дверей включно, теж однакова. Відповідно, з одного каталогу можна буде брати запчастини, коли у них виникне потреба.

Близькими будуть ходові якості позашляховика і спорідненого пікапа, тим більше, що опції трансмісії – як то підключення ”передка”, ”знижена”, блокування тощо – як правило перетинаються. І так само, до речі, обидві машини можуть мати і привід 4х4, і 4х2. Щоправда, слід зазначити, що пікап з порожнім кузовом, будучи легшим, буде частіше буксувати не слизькій поверхні, такій як мокрий грунт та лід.

Якщо коротко

Так, для багатьох автовласників дешевший пікап може стати непоганою заміною одноплатформеного позашляховика. Головних мінусів тут два: відсутність багажника і некомфортна задня підвіска. Перше питання вирішується встановленням додаткової кришки, друге – кількома мішками з піском у кузові. Щоправда, залишається ще один мінус, з яким нічого не вдієш – питання іміджу, адже пікап, як не крути, завжди буде “вантажівкою”, а позашляховик – “крутим джипом”. Але тут уже вирішувати не нам.