Пикап или внедорожник: какие преимущества и недостатки у авто для бездорожья и что выбрать

Тенденция отступления потребителей от чисто дорожных, низких и субтильных автомобилей к моделям с расширенными, так сказать, внедорожными возможностями, набирает силу во всем мире. Правда, речь идет в первую очередь о кроссоверах-паркетниках, способных разве что взобраться на бордюр или выехать с нерасчищенной от снега парковки. Но крепкие модели с настоящей трансмиссией 4х4 тоже в почете, и именно их мы сегодня будем иметь в виду, говоря о внедорожниках.

Пикап и внедорожник: в чем разница

Итак, сегмент пассажирских авто с большим, порядка 18 – 22 см клиренсом, механическим подключением привода всех четырех колес и возможностью двигаться по грязному проселку неограниченное количество километров, в Украине традиционно силён.

Как правило, это достаточно большие пятиместные машины с комфортабельным кузовом типа универсал, с щедро укомплектованным салоном, мощным двигателем и трансмиссией, позволяющей уверенно двигаться как по бездорожью, так и скоростной автотрассе, не выпадая из потока. Более того, внедорожники, выступая в роли дорогостоящего имиджевого транспорта, часто имеют силовые агрегаты с чрезмерным запасом мощности и дополнительные системы в подвеске – для улучшения поведения машины на скорости и для большего комфорта на неровностях.

С другой стороны, есть пикап – номинально грузовая машина с открытой платформой, но соразмерная с легковушкой или внедорожником, и построены они часто на одной базе. В нашей стране распространены в первую очередь пикапы, соплатформенные с внедорожниками, и о них мы будем говорить. К примеру, украинским потребителям хорошо известны такие пары (причем в разных поколениях) как Mitsubishi Pajero Sport/Mitsubishi L200, Nissan Pathfinder/Nissan Navara и некоторые другие.

Интересно, что некоторые бренды, не имея подходящего собственного прототипа, выпускали пикапы под собственной маркой, но на основе чужого продукта – например, так произошло с Mercedes X-Class, являющимся клоном Nissan Navara, или, например, с Fiat Fullback, повторяющим собой удачную модель Mitsubishi L200.

Во многих странах, между прочим, такие пикапы официально позиционируются как грузовики (truck), имеют соответствующее налогообложение, подчиняются соответствующим дорожным знакам и т.д.

В отличие от внедорожников, пикапы имеют простейшую заднюю подвеску, приспособленную в первую очередь для перевозки грузов. Поэтому она жесткая и некомфортная, особенно когда машина пуста. Из-за "грузовых" особенностей ходовой эти машины управляются на скорости не так хорошо, как пассажирские внедорожники. В кабине пикапа часто ограничен набор устройств комфорта, может не быть дорогостоящей отделки и многих электронных опций.

В Украине популярны пикапы исключительно в варианте с двухрядной пятиместной кабиной, и в большинстве своем – с полным приводом. По простору и комфорту для задних пассажиров могут быть отличия, конечно, не в пользу пикапа. Но главный его недостаток – отсутствие багажника, защищенного от пыли, солнца, непогоды и злоумышленников. Конечно, на бортовую платформу можно уложить имущества в несколько раз больше, чем в багажник, но все время поездки оно будет оставаться, так сказать, в свободном доступе.

Но главное отличие между пикапом и родственным внедорожником в более низкой цене первого, и часто разница достигает четверти суммы.

В чем сходство пикапа и внедорожника

Пикапы, о которых мы говорим здесь, имеют одинаковую с собратом-внедорожником раму, двигатели и трансмиссии, передний мост, основные элементы отделки салона. Часто вся передняя часть, от бампера до передней двери включительно, тоже одинакова. Соответственно, из одного каталога можно будет брать запчасти, когда в них возникнет необходимость.

Близкими будут ходовые качества внедорожника и родственного пикапа, тем более что опции трансмиссии – как то подключение ”передка”, ”пониженная”, блокировки и т.п. – как правило пересекаются. И так же, кстати, обе машины могут иметь привод и 4х4, и 4х2. Правда, следует отметить, что пикап с пустым кузовом, будучи более легким, будет чаще буксовать не скользкой поверхности, такой как мокрая почва и лед.

Если коротко

Да, для многих автовладельцев более дешевый пикап может стать неплохой заменой одноплатформенного внедорожника. Главных минусов здесь два: отсутствие багажника и некомфортная задняя подвеска. Первый вопрос решается установкой дополнительной крышки, второй – несколькими мешками с песком в кузове. Правда, остается еще один минус, с которым ничего не поделаешь – вопрос имиджа, ведь пикап, как ни крути, всегда будет “грузовиком”, а внедорожник – "крутым джипом". Но здесь уже решать не нам.