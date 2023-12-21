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Пікап чи позашляховик: які переваги та недоліки у авто для бездоріжжя та що краще обрати

Четвер 21 грудня 2023 08:40
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Пікап чи позашляховик: які переваги та недоліки у авто для бездоріжжя та що краще обрати Фото: вибираємо авто для бездоріжжя (rivian.com)
Автор: Константин Широкун

Здавалося б, два типи кузови з діаметрально протилежною харизмою: один – утилітарний і суворий, другий – іміджевий і комфортний. І тим не менш, українські споживачі доволі часто розглядають їх як альтернативу одне одному. Чому так буває?

Про неявні і суттєві відмінності між пікапом і позашляховиком читайте в матеріалі РБК-Україна.

Під час написання статті були використані публікації видань “AutoBild” та "Автоцентр".

Тенденція відступу споживачів від суто дорожніх, низьких і тендітних автомобілів до моделей з, так би мовити, розширеними позашляховими можливостями набирає сили в усьому світі. Щоправда, йдеться в першу чергу про кросовери-паркетники, спроможні хіба що видертися на бордюр чи виїхати з нерозчищеної від снігу парковки. Але міцні моделі з справжньою трансмісією 4х4 теж у пошані, і саме їх ми сьогодні матимемо у виду, говорячи про позашляховики.

Пікап і позашляховик: у чому різниця

Отже, сегмент пасажирських авто з великим, порядку 18 – 22 см кліренсом, механічним підключенням приводу всіх чотирьох коліс і можливістю рухатись брудним путівцем необмежену кількість кілометрів, в Україні традиційно міцний.

Як правило, це достатньо великі п’ятимісні машини з комфортабельним кузовом типу універсал, з багато укомплектованим салоном, потужнім двигуном і трансмісією, яка дозволяє впевнено рухатись як бездоріжжям, так і швидкісною автотрасою, не випадаючи з потоку. Більше того, позашляховики, виступаючи в ролі дорогого іміджевого транспорту, часто мають силові агрегати з надмірним запасом потужності і додаткові системи у підвісці – для поліпшення поведінки машини на швидкості і для більшого комфорту на нерівностях

Пікап чи позашляховик: які переваги та недоліки у авто для бездоріжжя та що краще обрати

З іншого боку, є пікап – номінально вантажна машина з відкритою платформою, але співрозмірна з легковиком чи позашляховиком, та й побудовані вони часто на одній базі. У нашій країні поширені в першу чергу пікапи, співплатформені з позашляховиками, і про них ми будемо говорити. Наприклад, українським споживачам добре відомі такі пари (причому у різних поколіннях) як Mitsubishi Pajero Sport/Mitsubishi L200, Nissan Pathfinder/Nissan Navara та деякі інші.

Цікаво, що деякі бренди, не маючи підходящого власного прототипу, випускали пікапи під власною маркою, але на основі чужого продукту – наприклад, так сталося з Mercedes X-Class, який є клоном Nissan Navara, чи, наприклад, з Fiat Fullback, який повторює собою вдалу модель Mitsubishi L200.

У багатьох країнах, між іншим, такі пікапи офіційно позиціонуються як вантажівки (truck), мають відповідне оподаткування, підпорядковуються відповідним дорожнім знакам тощо.

На відміну від позашляховиків, пікапи мають найпростішу задню підвіску, пристосовану в першу чергу для перевезення вантажів. Тому вона жорстка і некомфортна, особливо коли машина порожня. Через “вантажні” особливості ходової ці машини керуються на швидкості не так вправно, як пасажирські позашляховики. В кабіні пікапа часто обмежений набір зручностей, може не бути дорогого оздоблення і багатьох електронних опцій.

В Україні популярні пікапи виключно у варіанті з дворядною п’ятимісною кабіною, і здебільшого – з повним приводом. За простором і комфортом для задніх пасажирів можуть бути відмінності, звісно, не на користь пікапа. Але головна його вада – відсутність багажника, захищеного від пилу, сонця, негоди і зловмисників. Звісно, на бортову платформу можна вкласти краму в кілька разів більше за той багажник, але весь час поїздки він залишатиметься, так би мовити, у вільному доступі.

Але головна відмінність між пікапом та спорідненим позашляховиком у нижчій ціні першого, і часто різниця сягає чверті суми.

Пікап чи позашляховик: які переваги та недоліки у авто для бездоріжжя та що краще обрати

У чому схожість пікапа і позашляховика

Пікапи, про які ми говоримо тут, мають однакову з побратимом-позашляховиком раму, двигуни і трансмісії, передній міст, основні елементи оздоблення салону. Часто вся передня частина, від бампера до передніх дверей включно, теж однакова. Відповідно, з одного каталогу можна буде брати запчастини, коли у них виникне потреба.

Близькими будуть ходові якості позашляховика і спорідненого пікапа, тим більше, що опції трансмісії – як то підключення ”передка”, ”знижена”, блокування тощо – як правило перетинаються. І так само, до речі, обидві машини можуть мати і привід 4х4, і 4х2. Щоправда, слід зазначити, що пікап з порожнім кузовом, будучи легшим, буде частіше буксувати не слизькій поверхні, такій як мокрий грунт та лід.

Пікап чи позашляховик: які переваги та недоліки у авто для бездоріжжя та що краще обрати

Якщо коротко

Так, для багатьох автовласників дешевший пікап може стати непоганою заміною одноплатформеного позашляховика. Головних мінусів тут два: відсутність багажника і некомфортна задня підвіска. Перше питання вирішується встановленням додаткової кришки, друге – кількома мішками з піском у кузові. Щоправда, залишається ще один мінус, з яким нічого не вдієш – питання іміджу, адже пікап, як не крути, завжди буде “вантажівкою”, а позашляховик – “крутим джипом”. Але тут уже вирішувати не нам.

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