Пік спеки, проте місцями з дощами: прогноз погоди в Україні на завтра

За прогнозом синоптика, 16 липня температура повітря в Україні становитиме +33 +39 градусів, проте місцями очікується до +40 +42 градусів. У західній частині очікується нижча температура повітря, впродовж дня +31 +34, місцями на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35 градусів.

Короткочасні дощі та грози прогнозуються завтра у західній частині України, а ввечері у вівторок локально у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Більша частина України й надалі потерпатиме від сухого повітря.

Послаблення спеки очікується на півночі України 18 липня, на півдні, сході та в центральних областях ймовірне послаблення спеки орієнтовно 20-22 липня.

Погода в Києві

У Києві 16 липня серйозних дощів не очікується. Втримається сильна спека, вдень очікується +35 +37 градусів.

Послаблення спеки передбачається у Києві 18-19 липня.