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Пик пройден: инфляция в Украине замедлилась до 10,9%

Автор: Артем Горовенко

Потребительская инфляция в октябре 2021 года замедлилась до 10,9% (с 11% в сентябре) в годовом исчислении. Таким образом, пик пройден, ожидается дальнейшее снижение уровня инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального банка.

Сообщается, что потребительская инфляция ожидаемо замедлилась, но остается выше прогнозируемой. Это связано с существенными вторичными эффектами подорожания энергоресурсов.

В частности, выросли темпы роста цен на обработанные непродовольственные товары - до 13,2%. Из-за высоких цен на энергоносители ускорилось подорожание макаронных изделий, хлебопекарной и молочной продукции. Цены на крупы выросли в том числе из-за торговых ограничений, введенных Россией. В то же время замедлились темпы роста цен на подсолнечное масло.

Также ускорился рост стоимости услуг - до 9,6%. Из-за повышения производственных затрат быстрее дорожают услуги заведений быстрого питания, ресторанов, автострахования, парикмахерских, салонов красоты, заведений культуры и отдыха.

В комментарии Нацбанка также говорится о подорожании топлива на 33,3% с начала года.

"По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен в 2021 году пройден. В дальнейшем инфляция будет снижаться", - говорится в сообщении.

Отметим, октябрьский макропрогноз НБУ предполагает достижение уровня инфляции ниже 10% по итогам 2021 года и целевого уровня 5% в конце 2022 года.

Напомним, в сентябре инфляция в Украине ускорилась до 11% - максимума более чем за три года.

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Национальный банк УкраиныИнфляция в Украине