Пік активності кліщів уже скоро: названо 6 правил, що врятують від укусу

Сезон активності кліщів в Україні вже розпочався і триватиме майже до кінця осені. Найбільший ризик укусів очікується у травні-червні та вересні-жовтні.
РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України розповідає, як вберегтися від кліщів і що робити, якщо все ж підхопили його.
Як пояснюють у МОЗ, кліщі мешкають не лише в лісах. Їх можна зустріти на міських газонах, у парках, на присадибних ділянках. Вони не стрибають із дерев і не переслідують людину, але можуть потрапити на тіло під час відпочинку на природі.
Щоб уникнути укусу кліща, у МОЗ радять:
Захиститися від кліщів допоможуть спеціальні засоби. Вони мають містити хоча б одну з таких речовин:
У МОЗ наголошують, що важливо дотримуватися інструкцій та регулярно оновлювати захист.
Після повернення додому необхідно:
Особливу увагу варто звернути на:
Якщо кліщ усе ж присмоктався:
Здавати кліща на аналіз не потрібно.
Після укусу важливо спостерігати за станом здоров’я протягом кількох тижнів. Якщо з’явиться температура або почервоніння, слід негайно звернутися до лікаря. Також консультація потрібна, якщо кліщ перебував на тілі понад 36 годин - у такому разі можуть призначити профілактичне лікування від хвороби Лайма.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні з потеплінням активізувалися кліщі, які можуть переносити небезпечні хвороби. Фахівці пояснюють, де найчастіше кусають паразити, чим вони небезпечні та як захиститися від укусу і правильно діяти у разі його виявлення.
Також ми розповідали, що найбільше кліщів у лісах, парках і вологих місцях, а зростання популяції пов’язують із теплою погодою.