"Підйомна" допомога для ЗСУ: кому з військових передбачена та скільки платять

Деякі українські військові можуть отримати додаткову грошову допомогу. Йдеться про "підйомні", які виплачуються у разі переїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Підйомну" допомогу можуть отримати військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, кадрову службу, військову службу за призовом (останнє стосується лише офіцерського складу).

Таку допомогу надають захисникам, які переїжджають на нове місце військової служби у зв’язку з призначенням, зарахуванням на навчання до військових навчальних закладів чи навчальних центрів, термін якого становить шість місяців і більше. Також такі виплати передбачені у зв'язку з передислокацією військової частини.

Розмір "підйомної" допомоги становить суму місячної зарплати на військовослужбовця та 50% зарплати на кожного члена його сім’ї, який переїхав з ним на нове місце служби.

Також вказаним категоріям військових та членам їх сімей передбачені "добові" у випадку відрядження.

Увага! Мобілізованим військовослужбовцям виплата "підйомної" допомоги не передбачена. Тільки у разі укладання контракту на проходження військової служби та переміщенні на нове місце служби.