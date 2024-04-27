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"Підйомна" допомога для ЗСУ: кому з військових передбачена та скільки платять

Україна, Субота 27 квітня 2024 22:58
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"Підйомна" допомога для ЗСУ: кому з військових передбачена та скільки платять Фото: у Міноборони пояснили, кому з військових передбачені "підйомні" виплати (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Деякі українські військові можуть отримати додаткову грошову допомогу. Йдеться про "підйомні", які виплачуються у разі переїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Підйомну" допомогу можуть отримати військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, кадрову службу, військову службу за призовом (останнє стосується лише офіцерського складу).

Таку допомогу надають захисникам, які переїжджають на нове місце військової служби у зв’язку з призначенням, зарахуванням на навчання до військових навчальних закладів чи навчальних центрів, термін якого становить шість місяців і більше. Також такі виплати передбачені у зв'язку з передислокацією військової частини.

Розмір "підйомної" допомоги становить суму місячної зарплати на військовослужбовця та 50% зарплати на кожного члена його сім’ї, який переїхав з ним на нове місце служби.

Також вказаним категоріям військових та членам їх сімей передбачені "добові" у випадку відрядження.

Увага! Мобілізованим військовослужбовцям виплата "підйомної" допомоги не передбачена. Тільки у разі укладання контракту на проходження військової служби та переміщенні на нове місце служби.

Мобілізація в Україні

В Україні від початку повномасштабного вторгнення дії загальна мобілізація. Новий закон про мобілізацію почне діяти з 18 травня 2024 року.

Раніше Міністерство оборони опублікувало перелік всіх змін у процесі мобілізації.

У Сухопутних військах нагадали, що ТЦК працюють цілодобово, тому прийти до військкомату можна у будь-який зручний час. Також можна попередньо зателефонувати до ТЦК. Контакти всіх ТЦК - за посиланням.

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