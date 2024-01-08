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Підйом Світоліної, регрес Калініної та Костюк: перший рейтинг тенісисток у новому сезоні

Фото: Еліна Світоліна дійшла до фіналу Auckland Open у Новій Зеландії (facebook.com/asbclassic)
Автор: Антон Федорців

П'ятеро українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною потрапили до першої сотні класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA) за підсумками дебютного змагального тижня в 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна спортсменка зберегла статус першої ракетки України. Більше того, вдалий виступ у новозеландському Окленді дозволив їй піднятися на дві сходинки вгору.

Світоліна опинилася на 23-й позиції завдяки виходу до фіналу Auckland Open. Їй вдалося обійти хорватку Векіч і польку Лінетт. Натомість трохи втратили Ангеліна Калініна (-1 місце) та Марта Костюк (-3). Тим часом зберегла 32-гу сходинку Леся Цуренко.

На дві сходинку вгору піднялася і Даяна Ястремська. Нині вітчизняна тенісистка посідає 96-те місце. У другій сотні рейтингу розташувалися ще чотири українки – Катерина Байндль, Дарія Снігур, Юлія Стародубцева та Катаріна Завацька.

Статус першої ракетки світу втримала Іга Свьонтек із Польша. До свого активу вона записала 9880 очок. До трійки найкращих також потрапили білоруска Аріна Сабаленко та Єлена Рибакіна з Казахстану.

 

До слова, напередодні Світоліна програла фінал Окленда американці Гауфф.

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Марта КостюкТеннисЭлина Свитолина