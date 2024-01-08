Подъем Свитолиной, регресс Калининой и Костюк: первый рейтинг теннисисток в новом сезоне

29-летняя спортсменка сохранила статус первой ракетки Украины. Более того, удачное выступление в новозеландском Окленде позволило ей подняться на две строчки вверх.

Свитолина оказалась на 23-й позиции благодаря выходу в финал Auckland Open. Ей удалось обойти хорватку Векич и полячку Линетт. В свою очередь немного потеряли Ангелина Калинина (-1 место) и Марта Костюк (-3). Тем временем сохранила 32-ю строчку Леся Цуренко.

На две ступеньки вверх поднялась и Даяна Ястремская. В данный момент отечественная теннисистка занимает 96-е место. Во второй сотне рейтинга расположились еще четыре украинки – Екатерина Байндль, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая.

Статус первой ракетки мира удержала Ига Свентек из Польши. В свой актив она записала 9880 очков. В тройку лучших также попали белоруска Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана.