Підвозить боєприпаси та евакуює. Як БТР М-113 допомагає ЗСУ на фронті

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Цей БТР оснащений зброєю та має високу захищеність.

Його особливістю є алюмінієвий корпус, який забезпечує круговий захист десанту та екіпажу від куль калібру 7,62-мм. Лобова частина БТР захищена від 12,7-мм бронебійних куль, випущених з дистанції у 200 метрів в межах кута безпечного маневрування.

Фото: характеристика БТР M-113 (t.me/DPSUkr)

Броньовий корпус M-113 являє собою коробчасту конструкцію зі зварених бронелистів з алюмінієвого сплаву. Він може перевозити до 14 піхотинців, включно з водієм та кулеметником, а встановлений на башті кулемет Browning M2 здатен наносити ураження ворогу на відстань до 7 кілометрів.

Раніше українські бійці показали БТР-4 "Буцефал", який було розроблено у місті Харків. Це повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер з колісною формулою 8×8.

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