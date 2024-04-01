Військові ЗСУ показали рідкісний український БТР-4 "Буцефал"

Українські бійці показали БТР-4 "Буцефал", який було розроблено у місті Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням СтратКом ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, на відео екіпаж з бійців 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Саме вони вправно справляються з українським БТР та виконують бойові завдання.

"Як і жива тварина, залізний кінь теж потребує догляду. Екіпаж цього "Буцефала" може дуже швидко довести його до ладу. Хлопці знають свій БТР, як власні п'ять пальців - адже здійснили з ним не один десяток бойових виїздів", - підписано відео.

Нагадаємо, БТР-4 "Буцефал" - був розроблений в Україні. Це повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер з колісною формулою 8×8. Він може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування та морської піхоти. "Буцефал" може вести бойові дії в різних умовах, зокрема й при застосуванні противником зброї масового ураження.

БТР може виконувати поставлені завдання у різних кліматичних умовах витримуючи температуру від -40 до +55 Цельсія, на дорогах з різним покриттям та в умовах повного бездоріжжя.

Більшість деталей, які еобхфдні для даного БТР - українські, тому його вартість становить від 1,1 до 1,6 млн доларів.

Выд радянських моделей він відрізняється тим, що має безпечніший вихід солдатів у задній частині з десантного відсіку. Серед недоліків виділяють пласке днище, що знижує протимінний захист.

Характеристики БТР-4 "Буцефал":

Десант: 6-10 чоловік залежно від модифікації.

Головне озброєння: автоматична гармата типу 30 мм КБА-1 (2А72)/ЗТМ-1/дві 23 мм автоматичні гармати 2A7M.

Другорядне озброєння: 7,62-мм танковий кулемет, залежно від модифікації: 30-мм автоматичний гранатомет АГ-17, ПТРК 9М113 "Конкурс" або "Бар'єр".

Операційна дальність: близько 690 км.

Швидкість: по трасі - до 100-110 км/год (по бездоріжжю - 60 км/год).

Система наведення: оптико-телевізійна з лазерним далекоміром та стабілізацією кута зору у вертикальній та горизонтальній площині.

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Тернів (Донецької області), російські війська концентрують свої атаки у напрямку Часового Яру.

В Україні на фронті протягом доби сталося 53 бойові зіткнення. Ракетні війська вдарили по 3 пунктах управління безпілотниками.

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