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Подвозит боеприпасы и эвакуирует. Как БТР М-113 помогает ВСУ на фронте

Четверг 18 апреля 2024 16:44
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Подвозит боеприпасы и эвакуирует. Как БТР М-113 помогает ВСУ на фронте Иллюстративное фото: БТР М-113 (wikimedia.org)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные используют на фронте боевые машины повышенной мобильности – гусеничный бронетранспортер М-113.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Этот БТР оснащен оружием и обладает высокой защищенностью.

Его особенностью является алюминиевый корпус, обеспечивающий круговую защиту десанта и экипажа от шаров калибра 7,62 мм. Лобная часть БТР защищена от 12,7 мм бронебойных шаров, выпущенных с дистанции в 200 метров в пределах угла безопасного маневрирования.

Фото: характеристика БТР M-113 (t.me/DPSUkr)

Броневой корпус M-113 представляет собой коробчатую конструкцию из сварных бронелистов из алюминиевого сплава. Он может перевозить до 14 пехотинцев, включая водителя и пулеметчика, а установленный на башне пулемет Browning M2 способен наносить поражение врагу на расстояние до 7 километров.

Ранее украинские бойцы показали БТР-4 "Буцефал", разработанный в городе Харьков. Это полноприводный восьмиколесный бронетранспортер с колесной формулой 8×8.

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