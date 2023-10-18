Підвищення зарплат та звільнення працівників: плани бізнесу на найближчі 12 місяців

Керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців будуть змушені підняти зарплати. Однак кількість працівників може скоротитися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за III квартал 2023 року.

Зарплати

Респонденти очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 47,2% (у ІІ кварталі 2023 року - 44,6%).

Найвищі очікування:

за видами економічної діяльності - у підприємств переробної промисловості;

за розміром - у середніх підприємств;

за напрямом діяльності - у підприємств, що здійснюють експортні та імпортні операції.

Зайнятість

Посилилися негативні оцінки респондентів щодо зміни кількості працівників на їхніх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 7,0% (у ІІ кварталі 2023 року -"мінус" 3,8%).

Тільки респонденти підприємств торгівлі очікують збільшення кількості працівників.

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 29 серпня 2023 року. В опитуванні взяли участь 652 підприємства із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прогнозує, що зростання реальної (з урахуванням інфляції) зарплати у 2024 році становитиме 6,0%. Номінальна зарплата зросте на 20,6%.

Уряд України прогнозує зменшення рівня безробіття до 13,4% у 2024 році з 18,8% у 2023 році.