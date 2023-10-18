Повышение зарплат и увольнения сотрудников: планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев

Руководители украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев вынуждены будут поднять зарплаты. Однако количество работников может сократиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за III квартал 2023 года.

Зарплаты

Респонденты ожидают роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов - 47,2% (во ІІ квартале 2023 года - 44,6%).

Самые высокие ожидания:

по видам экономической деятельности - у предприятий перерабатывающей промышленности;

по размеру - у средних предприятий;

по направлению деятельности - у предприятий, проводящих экспортные и импортные операции.

Занятость

Усилились негативные оценки респондентов по изменению количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов - "минус" 7,0% (во ІІ квартале 2023 года - "минус" 3,8%).

Только респонденты предприятий торговли ожидают увеличения численности работников.

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 29 августа 2023 года. В опросе приняло участие 652 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, Кабинет министров прогнозирует , что рост реальной (с учетом инфляции) зарплаты в 2024 году составит 6,0%. Номинальная зарплата вырастет на 20,6%.

Правительство прогнозирует уменьшение уровня безработицы до 13,4% в 2024 году с 18,8% в 2023 году.