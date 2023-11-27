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Підвищення залізничних тарифів може зашкодити економічному відновленню, - аграрії

Фото: підвищення залізничних тарифів може зашкодити економічному відновленню (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

В макропрогнозі уряду на наступний рік передбачено зростання економіки на 5%. Але досягнення цього показника багато в чому буде залежати не тільки від перебігу воєнних дій, а й економічної політики уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представників Української зернової асоціації.

Зокрема, промисловці та аграрії вказують: подальше зростання залізничних тарифів напряму призведе до ще більшого здорожчання української продукції, і як наслідок - стимулюватиме світову спільноту відмовлятись від українських товарів, що спричинить падіння обсягів виробництва в Україні.

Так, в Українській зерновій асоціації підкреслюють, що аграрії цього року фактично продовжують працювати в збиток: втрати у сільському господарстві через зменшення виробництва, блокаду портів та здорожчання виробничих факторів перевищують 25 млрд дол. 

Підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення та здорожчання вартості використання вагонів заведе аграріїв у ще більші збитки, і вони скоротять посівні площі під урожай 2024 року.

"В умовах, коли експорт зернових та олійних є одним із основних джерел валютних надходжень до країни, скорочення посівних площ під цими культурами автоматично означає падіння експорту і валютної виручки, а відтак - до падіння вантажних перевезень Укрзалізниці та її доходів. Таким чином, зростання тарифів призведе до негативного результату для самої УЗ", - заявили в УЗА.

Представники українського бізнесу підкреслюють: УЗ отримує допомогу як від держави, так і від західних партнерів. Лише цього року бюджетне фінансування залізниці становитиме 5 млрд грн, а ще на 6 млрд грн уряд надає державні гарантії за кредитами, які компанія залучає у міжнародних фінансових організацій. 

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