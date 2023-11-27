Повышение железнодорожных тарифов может повредить экономическому восстановлению, - аграрии

В частности, промышленники и аграрии указывают: дальнейший рост железнодорожных тарифов напрямую приведет к еще большему удорожанию украинской продукции, и как следствие - будет стимулировать мировое сообщество отказываться от украинских товаров, что приведет к падению объемов производства в Украине.

Так, в Украинской зерновой ассоциации подчеркивают, что аграрии в этом году фактически продолжают работать в убыток: потери в сельском хозяйстве из-за уменьшения производства, блокады портов и удорожания производственных факторов превышают 25 млрд дол.

Повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки и удорожание стоимости использования вагонов заведет аграриев в еще большие убытки, и они сократят посевные площади под урожай 2024 года.

"В условиях, когда экспорт зерновых и масличных является одним из основных источников валютных поступлений в страну, сокращение посевных площадей под этими культурами автоматически означает падение экспорта и валютной выручки, а затем - к падению грузовых перевозок УЗ и ее доходов. Таким образом, рост тарифов приведет к негативному результату для самой УЗ", - заявили в УЗА.

Представители украинского бизнеса подчеркивают: УЗ получает помощь как от государства, так и западных партнеров. Только в этом году бюджетное финансирование железной дороги составит 5 млрд грн, а еще на 6 млрд грн правительство предоставляет государственные гарантии по кредитам, которые компания привлекает у международных финансовых организаций.