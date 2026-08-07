Підвищення залізничних тарифів на фоні блокування портів треба зупинити, - економіст

"Якщо рішення про підвищення тарифів набуде чинності, воно стане додатковим шоком для економіки поряд зі зростанням інших виробничих витрат. Найбільше це позначиться на галузях, які критично залежать від логістики, - металургії, хімічній, цементній, будівельній та аграрній галузях", - сказав Забловський.

За його словами, бізнес розраховує, що новий уряд перегляне рішення щодо підвищення вантажних залізничних тарифів або принаймні відтермінує його запровадження. Водночас він визнав, що часу для такого перегляду залишається небагато.

Забловський зазначив, що підприємницькі об'єднання пропонували уряду альтернативні варіанти, зокрема поетапне підвищення тарифів або менш значне їх збільшення, однак компромісу досягти не вдалося.

Він наголосив, що підвищення логістичних витрат у поєднанні з блокадою морських портів, європейськими квотами та вимогами механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) погіршуватиме умови роботи українських експортерів, скорочуватиме валютні надходження та негативно впливатиме на макроекономічну ситуацію.

За словами Забловського, зростання витрат промисловості також матиме наслідком посилення промислової інфляції, що в підсумку позначиться на вартості товарів для кінцевих споживачів.

Керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні закликав владу будувати тарифну політику на принципах прогнозованості, економічного обґрунтування та поетапності.

"Ми всі перебуваємо в одному човні. Не можна вирішувати проблему однієї галузі за рахунок створення нових проблем для іншої. Будь-які тарифні рішення мають бути системними, прозорими та передбачуваними для бізнесу", - підкреслив він.

Забловський також наголосив на необхідності збереження промислового потенціалу України, зазначивши, що саме промисловість є однією з ключових передумов повоєнного відновлення економіки та забезпечення зайнятості в регіонах.