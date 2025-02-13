Підвищення вантажного тарифу "Укрзалізниці" - це удар по нашій обороні, - експерт

"Зростання ціни на будматеріали складе приблизно 9-11%. Тож якщо УЗ підніме тарифи, ті, хто зможуть, перейдуть на легковий транспорт. Але ніхто не повезе автомобільним транспортом десятки тисяч «зубів дракона», які потрібні, наприклад, у Сумській області. Або матеріали, потрібні для будівництва захисних споруд. Тому по суті, підняття тарифів буде означати, що грошей, які держава виділила на оборонні споруди - недостатньо. І їх треба буде виділяти додатково, знімати з інших рядків бюджету, і зменшувати допомогу фронту якусь іншу", - підкреслив Салій.

Він також висловив впевненість, що Укрзалізниця має інші шляхи скорочення видатків для того, щоб забезпечити свою діяльність. Що ж стосується "нарощення прибутків", то головне завдання бізнесу зараз – вижити, а не заробити, і це стосується у тому числі державних монополій.

"Яка може бути норма прибутку під час війни? Всі інші виживають і жевріють, а вони собі хочуть підняти норму прибутку. Ну, то хай зменшать зарплати центральному апарату, виплати членам наглядової ради. Під час війни можна і відмовитися від своїх сотень тисяч, якщо дійсно є громадянська позиція. Укрзалізниця не створена наглядовою радою особисто, це не її приватна власність, а власність народу. Не можна зараз думати за прибутки - треба думати, щоб виживала і УЗ, і український бізнес. А якщо компанія вважає, що вона монополіст і може просто здирати останні кошти з бізнесу, то це по суті робота на ворога", - резюмував Салій.

Нагадаємо, раніше експерти та бізнес-асоціації звинуватили Укрзалізницю у бажанні використати монопольне становище та підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%. Як заявили в Американській торговельній палаті (ACC), крім тарифів, УЗ збирається збільшити вартість робіт і послуг, які пов’язані із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами та контейнерами.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.