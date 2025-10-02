Підвищення вантажних тарифів УЗ без економічного обґрунтування неприпустиме, - НАДПУ
Держава має взяти на себе компенсацію збитків пасажирських перевезень "Укрзалізниці", адже підвищення вантажних тарифів стане ударом по добувній галузі та економіці загалом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Ориничак.
За її словами, парламентський транспортний комітет уже підтримав виділення з бюджету близько 24 млрд грн на покриття операційних витрат Укрзалізниці у 2026 році. Це, на думку експертки, має стати гарантією стримування тарифів.
"Якщо ці кошти будуть закладені, піднімати вантажні тарифи - безпідставно. Для добувної галузі логістика - від 30% до 60% собівартості продукції. Будь-яке необґрунтоване зростання тарифів фактично позбавляє компанії можливості працювати", - наголосила Ориничак.
Вона також зауважила, що сьогодні немає прозорої аналітики, яка могла б підтвердити потребу в підвищенні тарифів.
"Ми неодноразово зверталися до Укрзалізниці з проханням надати економічні розрахунки. Але жодного обґрунтування бізнес не отримав. Це породжує сумніви щодо необхідності індексації", — пояснила виконавча директорка НАДПУ.
Ориничак підкреслила: в Україні вже створилося "замкнене коло" у сфері логістики. Через зростання тарифів бізнес частково переходить на автоперевезення, що веде до руйнування доріг та нових витрат бюджету на їхній ремонт.
"У результаті ми весь час витрачаємо державні кошти - або на підтримку Укрзалізниці, або на дороги, але не отримуємо системного рішення", додала вона.
На її думку, вихід полягає у структурній реформі залізничного транспорту - анбандлінгу інфраструктури та перевезень, розвитку конкуренції й поступовому залученні приватних перевізників.
"В усіх країнах ЄС пасажирські перевезення фінансує держава, а вантажні працюють за ринковими правилами. Україна має йти цим шляхом, а не перекладати витрати на бізнес", - резюмувала Ориничак.
Раніше бізнес асоціації України закликали уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправниква. У ЄБА також підкреслили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для УЗ, адже його не існує у жодній розвинутій країні.
Як стало відомо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.