Підвищення вантажних тарифів УЗ без економічного обґрунтування неприпустиме, - НАДПУ

Держава має взяти на себе компенсацію збитків пасажирських перевезень "Укрзалізниці", адже підвищення вантажних тарифів стане ударом по добувній галузі та економіці загалом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Ориничак.

За її словами, парламентський транспортний комітет уже підтримав виділення з бюджету близько 24 млрд грн на покриття операційних витрат Укрзалізниці у 2026 році. Це, на думку експертки, має стати гарантією стримування тарифів.

"Якщо ці кошти будуть закладені, піднімати вантажні тарифи - безпідставно. Для добувної галузі логістика - від 30% до 60% собівартості продукції. Будь-яке необґрунтоване зростання тарифів фактично позбавляє компанії можливості працювати", - наголосила Ориничак.

Вона також зауважила, що сьогодні немає прозорої аналітики, яка могла б підтвердити потребу в підвищенні тарифів.

"Ми неодноразово зверталися до Укрзалізниці з проханням надати економічні розрахунки. Але жодного обґрунтування бізнес не отримав. Це породжує сумніви щодо необхідності індексації", — пояснила виконавча директорка НАДПУ.

Ориничак підкреслила: в Україні вже створилося "замкнене коло" у сфері логістики. Через зростання тарифів бізнес частково переходить на автоперевезення, що веде до руйнування доріг та нових витрат бюджету на їхній ремонт.

"У результаті ми весь час витрачаємо державні кошти - або на підтримку Укрзалізниці, або на дороги, але не отримуємо системного рішення", додала вона.

На її думку, вихід полягає у структурній реформі залізничного транспорту - анбандлінгу інфраструктури та перевезень, розвитку конкуренції й поступовому залученні приватних перевізників.

"В усіх країнах ЄС пасажирські перевезення фінансує держава, а вантажні працюють за ринковими правилами. Україна має йти цим шляхом, а не перекладати витрати на бізнес", - резюмувала Ориничак.