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Підвищення вантажних тарифів УЗ призведе до занепаду Дунайського пароплавства, - експерт

Середа 26 лютого 2025 13:24
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Підвищення вантажних тарифів УЗ призведе до занепаду Дунайського пароплавства, - експерт Фото: підвищення вантажних тарифів УЗ призведе до занепаду Дунайського пароплавства (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Війна в Україні та блокування українських морських портів на Чорному морі призвели до того, що частину експортних і меншою мірою імпортних потоків вантажів було перенаправлено в українські порти на Дунаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center.

Протягом 2022-2023 рр. їхній вантажообіг зріс у шість разів порівняно з довоєнним 2021-м. Але успішна робота морського коридору з портів "Великої Одеси" призвела до падіння дунайської перевалки.

У підсумку ми маємо дивовижну ситуацію: дунайські порти, які врятували український експорт у перші два роки війни, тепер самі потребують термінової допомоги. І в першу чергу – у питанні залізничних тарифів.

Причини значного падіння вантажообігу українських портів на Дунаї – це перетікання вантажів в одеські порти внаслідок стабільної роботи морського коридору, адже в порти на Дунаї дорожча логістика. Додаткове плече від Одеси становить приблизно 250 км автотранспортом, або 200 км залізницею, пояснюють у Центрі.

Для підтримки галузі та збільшення перевалки через дунайські порти потрібно здешевлення вартості портової перевалки на Дунаї (рішення про зниження портових зборів може ухвалити АМПУ), та розвиток перевезень нішевих вантажів - наприклад, на дунайському напрямку частково залишаються добрива, генеральні вантажі, нафтопродукти, газ і небезпечні добрива, які потребують або спеціалізованої інфраструктури, або орієнтовані на подальше перевантаження в Констанці.

"Також для збільшення перевалки через дунайські порти потрібно фіксувати тарифи УЗ, які залізничний оператор пропонує індексувати на 37%. Адже зростання тарифів УЗ може підвищити вартість логістики через дунайські порти приблизно на 5-7 доларів за тонну вантажу, поставивши Дунай у ще більш невигідне становище порівняно з одеськими портами", - вказує видання.

Порти Дунаю можуть мати популярність як у аграріїв, так і у металургів. Водночас вантажовідправники ГМК, як і представники інших галузей, реалістично оцінюють загальну ситуацію з дунайською логістикою – адже навіть зараз галузі важко конкурувати з автоперевезеннями.

"В умовах війни та ризиків обстрілів портової інфраструктури, що залишаються, залишається потреба в альтернативних логістичних маршрутах для експорту та імпорту з досить високою пропускною спроможністю. Тому попри те, що з відкриттям морського коридору значення дунайських портів знизилося, ці маршрути необхідно підтримувати в робочому стані як елемент економічної безпеки України та диверсифікації логістики", - резюмували в GMK Center.

Раніше у Українському Дунайському пароплавстві закликали профільного міністра Олексія Кулебу не допустити зростання тарифу на вантажі "Укрзалізниці", адже через це робота флоту УДП у напрямку Констанци може повністю зупинитися.

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Украинское дунайское пароходство Укрзалізниця
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