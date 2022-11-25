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Підвищення цінових обмежень на оптовому ринку електроенергії допоможе стабілізувати ситуацію, - експерт

Фото: підвищення цінових обмежень на оптовому ринку електроенергії допоможе стабілізувати ситуацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Щоб стабілізувати систему в енергосистемі після російських обстрілів необхідно забезпечити ліквідність енергетичних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника премʼєр-міністра та керівника "Центру економічного відновлення" Кирила Криволапа.

За його словами, поточна ситуація з електропостачанням схожа на бензинову кризу, яка виникла внаслідок російських атак на нафтобази України. Криволап зазначив, що тоді ситуацію вдалось стабілізувати і зараз необхідно стабілізувати ситуацію в енергетиці.

"Те, що зараз можна робити - дійсно допомогти компаніям з ліквідністю. Ми не кажемо, що треба підняти тарифи для населення… Але на оптовому ринку електричної енергії регулятором на нашу думку доцільно піднімати обмеження, піднімати прайскепи", - сказав він.

Криволап додав, що енергетикам також допоможе вирішення питання старих боргів на балансуючому ринку електроенергії, які зараз складають десь 10-14 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.

Також колишній міністр енергетики Іван Плачков вважає, що перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.

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Електроенергія