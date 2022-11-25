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Повышение ценовых ограничений на оптовом рынке электроэнергии поможет стабилизировать ситуацию, - эксперт

Фото: повышение ценовых ограничений на оптовом рынке электроэнергии поможет стабилизировать ситуацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Чтобы стабилизировать систему в энергосистеме после российских обстрелов, необходимо обеспечить ликвидность энергетических компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра и руководителя "Центра экономического восстановления" Кирилла Криволапа.

По его словам, текущая ситуация с электроснабжением похожа на бензиновый кризис, возникший в результате российских атак на нефтебазы Украины. Криволап отметил, что тогда ситуацию удалось стабилизировать, и сейчас необходимо стабилизировать ситуацию в энергетике.

"То, что сейчас можно делать - действительно помочь компаниям с ликвидностью. Мы не говорим, что нужно поднять тарифы для населения… Но на оптовом рынке электрической энергии регулятором по нашему мнению целесообразно поднимать ограничения, поднимать прайскепы", - сказал он.

Криволап добавил, что энергетикам также поможет решение вопроса старых долгов на балансирующем рынке электроэнергии, которые сейчас составляют около 10-14 млрд гривен.

Напомним, ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в том числе ослабления ценовых ограничений.

Также бывший министр энергетики Иван Плачков считает, что пересмотр правил на рынке электрической энергии позволит энергетикам покупать оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.

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Электроэнергия