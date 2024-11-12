Підвищення цін та зростання курсу долара: українці побоюються погіршення ситуації

Індекс поточного становища зменшився і складає 54,3 п., що на 1,5 п. нижче за рівень цього показника у вересні. Індекс економічних очікувань у жовтні зменшився на 5,3 п. та складає 78,5 п.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 6,9 п. та складає 127,5 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 2,9 п. та складає 190,7 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,7 п. та складає 172,4 п.

"Продовжуємо спостерігати негативну динаміку Індексу споживчих настроїв. Драйвером негативної динаміки продовжують бути погіршені економічні очікування, особливе зниження показує індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року. Поточне становище населення станом на зараз без значимих змін. Окрім цього, інфляційні та девальваційні очікування залишаються на рівні попереднього періоду", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.