Повышение цен и рост курса доллара: украинцы опасаются ухудшения ситуации

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 54,3 п., что на 1,5 п. ниже уровня этого показателя в сентябре. Индекс экономических ожиданий в октябре снизился на 5,3 п. и составляет 78,5 п.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 6,9 п. и составляет 127,5 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,9 п. и составляет 190,7 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 2,7 п. и составляет 172,4 п.

"Продолжаем наблюдать негативную динамику Индекса потребительских настроений. Драйвером негативной динамики продолжают быть ухудшены экономические ожидания, особое снижение показывает индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года. Текущее положение населения по состоянию на данный момент без значимых изменений. Кроме этого, инфляционные и девальвационные ожидания предыдущего периода", – комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равны 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.