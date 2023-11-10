Підвищення тарифу на залізничні перевезення вбиває бізнес, - експерт

Через постійне підвищення тарифу на залізничні перевезення бізнес починає скорочувати обсяги виробництва, відповідно в "Укрзалізниці" стає менше вантажів для перевезень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова.
"Обсяг перевезень після повномасштабного вторгнення РФ впав у 2 рази. До повномасштабного вторгнення він теж падав. Як вирішує Укрзалізниця цю проблему? Правильно, підвищує тарифи. Але ми прекрасно розуміємо, що корупція сидить якраз в деталях - в окремих операційних і капітальних витратах. За наявною у мене інформацією, в проекті фінплану УЗ на 2024 рік обсяг тарифікуються перевезень не зростає, але зате зростає витрата дизельного палива на 1%, А електроенергії - на 3%", - заявив Каленков.
На його думку, підвищення тарифів у воєнний час - злочин, який вбиває економіку країни. До того ж, в результаті це призведе лише до того, що Укрзалізниця буде перевозитися менше вантажів.
"Так закручується спіраль: в рази підвищуються тарифи - перевозиться менше вантажів - у Укрзалізниці постійні витрати, їй потрібно більше грошей, - вони знову підвищують тарифи - знову менше возиться вантажів, - і так, поки не зупиниться наша промисловість, або вантажі не підуть на автоперевезення", - зауважив Каленков.
Він підкреслив, що з точки зору держави перехід вантажів з ж/д на авто – це абсурд, адже залізницю якраз і будували для масових перевезень вантажів. Але державній монополії потрібен постійний державний контроль, інакше втрати країни та держбюджету будуть колосальними.
"Якщо держава не контролює монополію і потурає їй в питанні встановлення тарифів, менеджмент монополії орієнтується на короткострокові результати і роздуває тарифи, тим самим вбиваючи основу свого бізнесу - клієнтів, які формують її вантажну базу. Цей процес, як правило, незворотний: статистика перевезень УЗ за останні багато років має стійкий тренд до скорочення, навіть безвідносно таких негативних факторів як воєнні дії", - резюмував експерт.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що УЗ ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення. Рік тому у липні компанія вже підвищувала тарифи на 70%.
Економіст Андрій Новак заявив, що від підвищення тарифу на залізничні перевезення наша держава програє, оскільки втратить тисячі суб’єктів господарювання.
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