Повышение тарифа на ж/д перевозки убивает бизнес, - эксперт

"Объем перевозок после полномасштабного вторжения РФ упал в 2 раза. До полномасштабного вторжения он тоже падал. Как решает Укрзализныця эту проблему? Правильно, повышает тарифы. Но мы прекрасно понимаем, что коррупция сидит как раз в деталях - в отдельных операционных и капитальных расходах. имеющейся у меня информацией, в проекте финплана УЗ на 2024 год объем тарифицируемых перевозок не растет, но зато растет расход дизельного топлива на 1%, а электроэнергии - на 3%”, – заявил Каленков.

По его мнению, повышение тарифов в военное время - преступление, убивающее экономику страны. К тому же в результате это приведет лишь к тому, что Укрзализныця будет перевозиться меньше грузов.

"Так закручивается спираль: в разы повышаются тарифы - перевозится меньше грузов - в Укрзализныце постоянные расходы, ей нужно больше денег, - они снова повышают тарифы - снова меньше возится грузов, – и так, пока не остановится наша промышленность, или грузы не пойдут на автоперевозки", - заметил Каленков.

Он подчеркнул, что с точки зрения государства переход грузов с ж/д на авто – это абсурд, ведь железную дорогу как раз и строили для массовых перевозок грузов. Но государственной монополии требуется постоянный государственный контроль, иначе потери страны и госбюджета будут колоссальными.

"Если государство не контролирует монополию и потакает ему в вопросе установления тарифов, менеджмент монополии ориентируется на краткосрочные результаты и раздувает тарифы, тем самым убивая основу своего бизнеса - клиентов, формирующих ее грузовую базу. Этот процесс, как правило, необратим: статистика перевозок УЗ за последние много лет имеет устойчивый тренд к сокращению, даже безотносительно таких негативных факторов, как военные действия", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что УЗ инициировала увеличение тарифов на грузовые перевозки. Годом ранее в июле компания уже повышала тарифы на 70%.

Экономист Андрей Новак заявил, что от повышения тарифа на железнодорожные перевозки наше государство проиграет, поскольку потеряет тысячи хозяйствующих субъектов.