Підвищення тарифу на залізничні перевезення негативно вплине на бізнес, - експерт

Підвищення тарифу на перевезення, яке ініціює Укрзалізниця, може вдарити по бізнесу та потягти його вниз, і це негативно відобразиться на стані нашої економіки, яка тільки почала відновлюватися після кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру політичного аналізу, експерта з міжнародної економіки Володимира Головка.

"Дійсно, ситуація напружена. Ми бачимо ситуацію навколо морського коридору, який був заблокований декілька днів, потім - посилення уваги до експортерів, ініціатива щодо скорочення строків повернення валютної виручки… Все це, та ще й вкупі з підвищенням тарифів УЗ, тягне бізнес униз. Зараз підвищення не на часі - особливо в контексті того, що нарешті пішло певне відновлення в економіці. Але увесь цей позитив буде з’їдатися підвищенням фінансового тягаря через тарифи", - пояснив експерт.

За його словами, Укрзалізниця має шукати інші шляхи фінансування, використовуючи свою позицію державної компанії, а не повертатися весь час до старої схеми, а саме – підвищення тарифів для бізнесу. Також негативом є те, що компанія ініціює підвищення без громадської дискусії.

"Є функція залучення через інвестиції, через боргові папери, і цей інструмент може бути використаний. Є можливість звернутися за грантовою та технічною допомогою, і нарешті до кредитування. Багато було об’явлено Укрзалізницею міжнародних ініціатив, а їх реалізація де? Замість цього вона весь час повертається до старих методів - "візьмемо гроші з бізнесу", - наголосив Головко.

Як відомо, "Укрзалізниця" наступного року ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення на 20%.

Рік тому у липні компанія вже підвищувала тарифи на 70%.