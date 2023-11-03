ua en ru
Пт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Повышение тарифа на железнодорожные перевозки окажет негативное влияние на бизнес, - эксперт

Пятница 03 ноября 2023 14:55
UA EN RU
Повышение тарифа на железнодорожные перевозки окажет негативное влияние на бизнес, - эксперт Фото: Повышение тарифа на ж/д перевозки негативно повлияет на бизнес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Повышение тарифа на перевозку, которое инициирует Укрзализныця, может ударить по бизнесу и потянуть его вниз, и это негативно отразится на состоянии нашей экономики, только начала возобновляться после кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра политического анализа, эксперта по международной экономике Владимира Головко.

"Действительно, ситуация напряженная. Мы видим ситуацию вокруг морского коридора, который был заблокирован несколько дней, потом - усиление внимания к экспортерам, инициатива по сокращению сроков возврата валютной выручки… Все это, да еще вместе с повышением тарифов УЗ, тянет бизнес вниз. Сейчас повышение не ко времени - особенно в контексте того, что наконец-то пошло определенное восстановление в экономике. Но весь этот позитив будет съедаться повышением финансового бремени из-за тарифов", - пояснил эксперт.

По его словам, Укрзализныця должна искать другие пути финансирования, используя свою позицию государственной компании, а не возвращаться все время в старую схему, а именно - повышение тарифов для бизнеса. Также негативно то, что компания инициирует повышение без общественной дискуссии.

"Есть функция привлечения через инвестиции, через долговые бумаги, и этот инструмент может быть использован. Есть возможность обратиться за грантовой и технической помощью, и наконец к кредитованию. Много было объявлено Укрзализныцей международных инициатив, а их реализация где? Вместо этого она весь время возвращается к старым методам - "возьмем деньги из бизнеса", - подчеркнул Головко.

Как известно, "Укрзализныця" в следующем году инициировала увеличение тарифов на грузовые перевозки на 20%.

Годом ранее в июле компания уже повышала тарифы на 70%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця бизнес
NEWS
Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО
Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше