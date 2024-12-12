Підвищення тарифу УЗ на вантажні перевезення - крок у неправильному напрямку, - ФРТУ

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" на 37% в умовах воєнного стану – це крок у неправильному напрямку. Держава має підтримувати економіку, зберігати дороги та стимулювати бізнес залишатися на залізниці. Інакше ми ризикуємо втратити інфраструктуру, а також довіру громадян до державних рішень.

Про це заявив Голова Федерації роботодавців транспорту України, перший міністр транспорту України Орест Климпуш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС .

"Україна перебуває у складному періоді, коли кожна дія державних підприємств має враховувати економічну реальність, інтереси бізнесу та суспільства. У таких умовах рішення "Укрзалізниці" підвищити вантажні тарифи виглядає не лише необґрунтованим, але й небезпечним для всієї транспортної системи країни. Наслідки цього кроку вийдуть далеко за межі залізничної галузі, торкнувшись всієї економіки, дорожньої інфраструктури, та якості життя громадян", - заявив Климпуш.

Він звернув увагу на те, що Україна вже зараз стикається з масштабними проблемами в утриманні автодоріг. Вантажовласники, які не можуть дозволити собі залізничні перевезення через високі тарифи, переходять на автотранспорт. Це створює додаткове навантаження на дороги, які не розраховані на масовий рух важковагових вантажівок, і руйнує покриття, в яке вже були вкладені державні кошти.

"Деякі недобросовісні перевізники, користуючись підвищеним попитом, подекуди суттєво перевищують встановлені в Україні європейські норми навантажень автомобілів: мали місце випадки, коли перевізники перевищували максимально дозволену норму більш ніж на 54%! Відтак, зношення дорожнього покриття прискорюється, а перевантажені транспортні засоби створюють тріщини, вибоїни та деформації, які потребують термінового ремонту", - підкреслив голова ФРТУ.

Він нагадав, що у 2024 році Кабмін виділив Агентству відновлення та розвитку інфраструктури 17,1 млрд гривень за програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення". Тобто, щороку держава витрачає мільярди гривень на відновлення доріг. Але зростання кількості вантажівок, в тому числі перевантажених, робить ці витрати марними.

"Якщо "Укрзалізниця" продовжить підвищувати тарифи, а міністерство - підтримувати такі необмірковані рішення, обсяги вантажів, що йтимуть дорогами, значно зростуть, а з ними – і витрати держави на ремонт інфраструктури. Міністр має розуміти: якщо не змінити підхід до тарифної політики на залізниці, ми будемо вимушені витрачати мільярди гривень на ремонт доріг, які щодня руйнуються важковаговими вантажівками", - наголосив Климпуш.

За його словами, відсутність продуманих рішень з боку міністерства викликає розчарування у суспільстві, адже мільярди, вкладені у ремонт доріг, фактично знищуються через перевантаження вантажівками.

Він також підкреслив, що у країнах ЄС залізничний транспорт є основою вантажної логістики: він вважається економічним, екологічним та довговічним. Європейські уряди активно підтримують залізниці: вводять тарифні пільги, модернізують логістичні вузли та жорстко контролюють перевантаження вантажівок, захищаючи автодороги. Україна має переймати цей досвід, а не змушувати вантажовласників переходити на дороги, переконаний експерт.