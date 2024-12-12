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Повышение тарифа УЗ на грузовые перевозки - шаг в неправильном направлении, - ФРТУ

Четверг 12 декабря 2024 12:49
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Повышение тарифа УЗ на грузовые перевозки - шаг в неправильном направлении, - ФРТУ Фото: повышение тарифа УЗ на грузовые перевозки - шаг в неправильном направлении (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Повышение тарифов "Укрзализныци" на 37% в условиях военного положения - это шаг в неправильном направлении. Государство должно поддерживать экономику, сохранять дороги и стимулировать бизнес оставаться на железной дороге. Иначе мы рискуем потерять инфраструктуру, а также доверие граждан к государственным решениям.

Об этом заявил Глава Федерации работодателей транспорта Украины, первый министр транспорта Украины Орест Климпуш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

"Украина находится в сложном периоде, когда каждое действие государственных предприятий должно учитывать экономическую реальность, интересы бизнеса и общества. В таких условиях решение "Укрзализныци" повысить грузовые тарифы выглядит не только необоснованным, но и опасным для всей транспортной системы страны. Последствия этого шага выйдут далеко за пределы железнодорожной отрасли, коснувшись всей экономики, дорожной инфраструктуры, и качества жизни граждан", - заявил Климпуш.

Он обратил внимание на то, что Украина уже сейчас сталкивается с масштабными проблемами в содержании автодорог. Грузовладельцы, которые не могут позволить себе железнодорожные перевозки из-за высоких тарифов, переходят на автотранспорт. Это создает дополнительную нагрузку на дороги, которые не рассчитаны на массовое движение тяжеловесных грузовиков, и разрушает покрытие, в которое уже были вложены государственные средства.

"Некоторые недобросовестные перевозчики, пользуясь повышенным спросом, иногда существенно превышают установленные в Украине европейские нормы нагрузок автомобилей: имели место случаи, когда перевозчики превышали максимально разрешенную норму более чем на 54%! Следовательно, износ дорожного покрытия ускоряется, а перегруженные транспортные средства создают трещины, выбоины и деформации, требующие срочного ремонта", - подчеркнул председатель ФРТУ.

Он напомнил, что в 2024 году Кабмин выделил Агентству восстановления и развития инфраструктуры 17,1 млрд гривен по программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения". То есть, ежегодно государство тратит миллиарды гривен на восстановление дорог. Но рост количества грузовиков, в том числе перегруженных, делает эти расходы бесполезными.

"Если "Укрзализныця" продолжит повышать тарифы, а министерство - поддерживать такие необдуманные решения, объемы грузов, которые будут идти по дорогам, значительно возрастут, а с ними - и расходы государства на ремонт инфраструктуры. Министр должен понимать: если не изменить подход к тарифной политике на железной дороге, мы будем вынуждены тратить миллиарды гривен на ремонт дорог, которые ежедневно разрушаются тяжеловесными грузовиками", - подчеркнул Климпуш.

По его словам, отсутствие продуманных решений со стороны министерства вызывает разочарование в обществе, ведь миллиарды, вложенные в ремонт дорог, фактически уничтожаются из-за перегрузки грузовиками.

Он также подчеркнул, что в странах ЕС железнодорожный транспорт является основой грузовой логистики: он считается экономичным, экологичным и долговечным. Европейские правительства активно поддерживают железные дороги: вводят тарифные льготы, модернизируют логистические узлы и жестко контролируют перегрузки грузовиков, защищая автодороги. Украина должна перенимать этот опыт, а не заставлять грузовладельцев переходить на дороги, убежден эксперт.

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Укрзализныця
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