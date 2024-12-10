Підвищення тарифу на транспортування газу може спричинити зупинку підприємств, - експерт

"Для кожного бізнесу вплив від підвищення тарифу буде різним, і треба дивитися, наскільки це підвищення вплине на можливість підприємств працювати далі. Тому що ми розуміємо, що це може призвести до зупинення певних видів діяльності.

І тому тут, безумовно, завдання буде для державних органів – визначити, чи дійсно буде негативний влив. Я сподіваюсь, все-таки відповідний моніторинг буде забезпечено", - зауважив Ус.

Він підкреслив, що наявність військового стану не є причиною відмови від комунікації державних монополістів з бізнесом, адже тільки так можна забезпечити інтереси усіх сторін та досягти розвитку економіки.

"Ми підкреслюємо, що хочемо паралельно і вести війну, і розвивати економіку. Але якщо немає діалогу між державними органами та бізнесом, який сприяє тому, щоб ця економіка працювала, буде дуже важко. Необхідно, щоб знаходилися можливості для забезпечення цього самого діалогу. Розумію, що є певне бажання, як то кажуть, ним знехтувати. Але навряд чи це бажання призведе до відновлення економіки і післявоєнного зростання. Коли буде зменшена зовнішня допомога, нам доведеться ґрунтуватися на власних ресурсах. А щоб ці ресурси були, треба, щоб бізнес працював. А щоб бізнес працював, треба з ним розмовляти. Розмовляти зараз. І, безумовно, розмовляти потім", - резюмував Ус.

Раніше Федерація роботодавців України також заявила, що підвищення тарифу на транспортування газу на 305% матиме катастрофічні наслідки для економіки та викличе хвилю звільнень виробників.

Тим часом, формування тарифу Оператором ГТС є максимально непрозорим, тому необхідно провести аудит компанії – для того, щоб оптимізувати тарифи та не допустити зростання тарифу.