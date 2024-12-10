Повышение тарифа на транспортировку газа может повлечь за собой остановку предприятий, - эксперт

"Для каждого бизнеса влияние от повышения тарифа будет разным, и надо смотреть, насколько это повышение повлияет на возможность предприятий работать дальше. Потому что мы понимаем, что это может привести к остановке определенных видов деятельности.

И поэтому здесь, безусловно, задача будет для государственных органов – определить, действительно ли будет негативное влияние. Я надеюсь, все-таки соответствующий мониторинг будет обеспечен", - отметил Ус.

Он подчеркнул, что наличие военного положения не причина отказа от коммуникации государственных монополистов с бизнесом, ведь только так можно обеспечить интересы всех сторон и достичь развития экономики.

"Мы подчеркиваем, что хотим параллельно и вести войну, и развивать экономику. Но если нет диалога между государственными органами и бизнесом, способствующего тому, чтобы эта экономика работала, будет очень трудно. Необходимо, чтобы находились возможности для обеспечения этого диалога. Понимаю, что есть определенное желание, как говорится, им пренебречь. Но вряд ли это желание приведет к восстановлению экономики и послевоенному росту. Когда будет уменьшена внешняя помощь, нам придется основываться на собственных ресурсах. А чтобы эти ресурсы были, нужно, чтобы бизнес работал. А чтобы бизнес работал, нужно с ним разговаривать. Разговаривать сейчас. И, безусловно, разговаривать потом", - отметил Ус.

Ранее Федерация работодателей Украины также заявила, что повышение тарифа на транспортировку газа на 305% будет иметь катастрофические последствия для экономики и вызовет волну увольнений производителей.

Между тем формирование тарифа Оператором ГТС является максимально непрозрачным, поэтому необходимо провести аудит компании – для того, чтобы оптимизировать тарифы и не допустить роста тарифа.