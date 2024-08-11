Підвищення тарифу на світло: кому треба звернутись в ПФУ для продовження субсидії

Більшості споживачів перерахунок субсидії через підвищення тарифу на світ проведено автоматично. Але є й ті, кому необхідно звернутись до ПФУ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ПФУ.
Так, більшості споживачів, які раніше оформили житлову субсидію, перерахунок через підвищення тарифу на електроенергію зроблено автоматично.
"Однак, у разі зміни майнового стану сім'ї чи кількості мешканців, слід повідомити про це органи Пенсійного фонду України та звернутися з заявою на продовження виплати, надавши декларацію про доходи", - розповіла директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій Пенсійного фонду України Олена Охріменко.
Кілька місяців тому Кабінет Міністрів України підвищив тариф на світ для населення. З 1 червня новий тариф становить 4,32 гривень за кіловат. Тариф підняли на 60% і діятиме він до 1 травня 2025 року.
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