Підвищення тарифу на світло: кому треба звернутись в ПФУ для продовження субсидії

Підвищення тарифу на світло в Україні

Кілька місяців тому Кабінет Міністрів України підвищив тариф на світ для населення. З 1 червня новий тариф становить 4,32 гривень за кіловат. Тариф підняли на 60% і діятиме він до 1 травня 2025 року.

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