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Підвищення тарифу на світло: кому треба звернутись в ПФУ для продовження субсидії

Фото: кому потрібно звернутися до ПФУ для продовження субсидії через підвищення тарифу на світло (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Більшості споживачів перерахунок субсидії через підвищення тарифу на світ проведено автоматично. Але є й ті, кому необхідно звернутись до ПФУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ПФУ.

Так, більшості споживачів, які раніше оформили житлову субсидію, перерахунок через підвищення тарифу на електроенергію зроблено автоматично.

"Однак, у разі зміни майнового стану сім'ї чи кількості мешканців, слід повідомити про це органи Пенсійного фонду України та звернутися з заявою на продовження виплати, надавши декларацію про доходи", - розповіла директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

Підвищення тарифу на світло в Україні

Кілька місяців тому Кабінет Міністрів України підвищив тариф на світ для населення. З 1 червня новий тариф становить 4,32 гривень за кіловат. Тариф підняли на 60% і діятиме він до 1 травня 2025 року.

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