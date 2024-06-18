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Підвищення тарифу на світло дасть кошти на ремонти державної енергетики, - Держенергонагляд

Фото: підвищення тарифу на світло дасть кошти на ремонти державної енергетики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Кошти з підвищеного тарифу на електроенергію для населення будуть спрямовані на відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів державної генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна.

"Кошти (з підвищеного тарифу на світло, - ред.) однозначно спрямовані в першу чергу на відновлення об'єктів державної генерації. Будуть спрямовані, тому що наразі ці кошти поки що не надходять. Вони почнуть надходити після того, як люди отримають перші платіжки. Тобто на початку липня перші платіжки з новими тарифами", - сказав він.

Слободян додав, що уникнути підвищення тарифу на електроенергію не було можливості.

Він також зазначив, що найближчим часом тариф на електроенергію переглядатися не буде, тому очікувати чергового підвищення не варто.

"Якщо будуть нові пошкодження, то все-таки будемо в першу чергу, залучати інші джерела фінансування головним чином міжнародної допомоги", - наголосив голова Держенергонагляду.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення тарифу на світло дозволить "Енергоатому" та "Укргідроенерго" отримати гроші на ремонти, а також платити в бюджет більше податків.

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Електроенергія