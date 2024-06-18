Повышение тарифа на свет даст средства на ремонт государственной энергетики, - Госэнергонадзор

"Средства (по повышенному тарифу на свет, - ред.) однозначно направлены в первую очередь на восстановление объектов государственной генерации. Будут направлены, потому что сейчас эти средства пока не поступают. Они начнут поступать после того, как люди получат первые платежки. То есть в начале июля первые платежки с новыми тарифами", - сказал он.

Слободян добавил, что избежать повышения тарифа на электроэнергию не было возможности.

Он также отметил, что в ближайшее время тариф на электроэнергию пересматриваться не будет, поэтому ждать очередного повышения не стоит.

"Если будут новые повреждения, то все-таки будем в первую очередь привлекать другие источники финансирования главным образом международной помощи", - подчеркнул глава Госэнергонадзора.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" получить деньги на ремонт, а также платить в бюджет больше налогов.