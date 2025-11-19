Підвищення тарифу на передачу електроенергії створить ризики для галузі, - металурги

Згідно з оприлюдненими розрахунками Регулятора, ставка має зрости на 15%: таке рішення є неприйнятним для гірничо-металургійного комплексу та призведе до зростання витрат підприємств щонайменше на 1,2 млрд грн, зазначають металурги.

В об'єднанні наголошують, що через війну, логістичні обмеження та падіння світових цін українська металургія перебуває у критичному стані. Додаткове підвищення вартості передачі електроенергії, за оцінкою "Укрметалургпрому", поглибить кризу й створить ризики скорочення виробництва та робочих місць.

Водночас в УМП зауважили, що у розрахунках "Укренерго" є окремі пункти, які викликають запитання. Зокрема, асоціація вважає економічно необґрунтованим включення 3,8 млрд грн на погашення боргів НЕК - замість цього компанії варто провести реструктуризацію з відтермінуванням основної суми боргів.

Також у галузі ставлять під сумнів зростання фінансових витрат компанії на 63%, з 4,4 до 7,2 млрд грн - адже підстав для зміни вартості кредитного обслуговування немає.

В "Укрметалургпромі" звертають увагу, що внаслідок війни, логістичних обмежень та падіння світового попиту та цін на продукцію ГМК, українська металургія перебуває у критичному стані. В період енергетичної кризи, спричиненої війною, високі витрати на доставку електроенергії для українських гірничо-металургійних підприємств додатково загострюють ситуацію, створюючи ризики подальшого падіння виробництва, масових скорочень та, взагалі, ризику втрати стратегічно важливої галузі, висловили переконання в об'єднанні.

"Виходячи з викладеного, Укрметалургпром просить НКРЕКП переглянути структуру витрат тарифу на послуги з передачі електричної енергії, та встановити тариф на передачу електроенергії на рівні не вище 686,22 грн/МВт-год", - резюмували в УМП.