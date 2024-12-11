Підвищення тарифу на передачу електроенергії має бути обговорено з бізнесом, - експерт

"Ми виступаємо проти такого зростання тарифу. Неодноразово ми надсилали пропозиції до НКРЕКП, Укренерго, Мінекономіки та Міненергетики щодо стримування зростання тарифу на період воєнного стану. Або хоча б взяти прогноз НБУ щодо зростання реального ВВП у 2025-му, і встановити на його основі справедливий тариф на передачу електроенергії", - розповіла вона.

Вона зауважила, що представники бізнесу можуть надавати свої пропозиції тільки у тому випадку, коли надаються відповідні розрахунки та обгрунтування, та коли проходить обговорення. Але наразі обговорень немає – так само, як немає і обгрунтувань для підвищення.

"Ми спілкуємося з дружніми асоціаціями та об’єднаннями, які можуть донести до нас якусь інформацію. Федерація роботодавців нас періодично збирає по певним питанням, куди запрошують представників НКРЕКП. Але як об’єктивної оцінки, так і розрахунків чи пояснень, чому з’явилися ці цифри немає", - наголосила Кріпка.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП опублікувала проект рішення щодо суттєвого підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів. Серед причин, якими в Комісії пояснили це рішення – необхідність підвищити зарплати в Укренерго, і провести виплати за кредитами.

У свою чергу, Федерація роботодавців України виступила проти цього рішення, і закликала Укренерго провести реструктуризацію своїх кредитів, як це роблять усі держкомпанії, а також оптимізувати витрати, замість підвищення тарифів.