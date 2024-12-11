Повышение тарифа на передачу электроэнергии должно быть обсуждено с бизнесом, - эксперт

"Мы выступаем против такого роста тарифа. Неоднократно мы посылали предложения в НКРЭКУ, Укрэнерго, Минэкономики и Минэнергетики по сдерживанию роста тарифа на период военного положения. Или хотя бы взять прогноз НБУ по росту реального ВВП в 2025-м, и установить на его основе справедливый тариф на передачу электроэнергии", – рассказала она.

Она отметила, что представители бизнеса могут предоставлять свои предложения только в том случае, когда предоставляются соответствующие расчеты и обоснования и когда обсуждаются. Но пока обсуждений нет – так же, как нет и обоснований для повышения.

"Мы общаемся с дружескими ассоциациями и объединениями, которые могут донести до нас какую-то информацию. Федерация работодателей нас периодически собирает по определенным вопросам, куда приглашают представителей НКРЭКУ. Но как объективной оценки, так и расчетов или объяснений, почему появились" эти цифры нет", - подчеркнула Крипка.

Напомним, ранее НКРЭКУ опубликовала проект решения по существенному повышению тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей. Среди причин, которыми в Комиссии объяснили это решение – необходимость повысить зарплаты в Укрэнерго и произвести выплаты по кредитам.

В свою очередь Федерация работодателей Украины выступила против этого решения, и призвала Укрэнерго провести реструктуризацию своих кредитов, как это делают все госкомпании, а также оптимизировать расходы вместо повышения тарифов.